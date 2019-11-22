مدير شرطة منطقة مكة يقلد المقاطي رتبة عميد

الخليج - خالد الهديبي قلد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير إدارة الضبط الجنائي بشرطة المنطقة العميد الدكتور سليمان بن غازي المقاطي، رتبته الجديدة “عميد”.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته، وعقب ذلك تلقى العميد “المقاطي” التهاني والتبريكات. ويتقدم اسرة “صحيفة الخليج الإلكترونية” له بالتهنئة وتتمنى له المزيد من التوفيق . انشر الخبر :

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