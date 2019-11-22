شرطة أبوعريش تطيح بشخص قام بقتل طالب

صحيفة الخليج الالكترونية أطاحت الجهات المعنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، في وقت قياسي، بالمتسبب في وفاة طالب عثر على جثته يوم أمس الخميس ملقى بجانب أحد الأحواش قرب مدرسة بالمحافظة.

وتبين بأن الجاني يبلغ من العمر 25 عامًا واعترف بفعلته.

ومن المقرر إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة. انشر الخبر :

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