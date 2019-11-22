‏”الحسيني” يصدر كتاب “من أشراف الكويت” الأول من نوعه

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت دار أفاق للنشر والتوزيع كتاب ( من أشراف الكويت ) من تأليف النسابة السيد عبدالرحمن الأعرجي الحسيني , حيث يعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه كونه أول كتاب خصص لمسألة نسب السادة الأشراف في دولة الكويت وفق المنهج التحقيقي والذي لا يعتمد على النقل والسمع بل يلتزم بتوثيق المعلومة وفق المصادر النسبية والتاريخية

وقد اشتمل الكتاب على أقسام لاستعراض الوثائق والمتعلقات النسبية وكذلك بعض الصور التوثيقية التي توضح الترابط الاجتماعي الذي شمل هذه الأسر الكريمة مع المجتمع , كما يناقش الكتاب مسائل متعددة في الأنساب وما قد يطرأ من الاختلاف من الناحية العلمية والآراء الفقهية ، ولأن العلم متجدد ولا يصح له الجمود فلا بد للاتجاهات في عالم الانساب أن تتقبل الوسائل الحديثة وفق الأطر التي لا تخالف الشرع.

وقد اشتمل الكتاب على ذكر الأسر التالية : الأميال ,ال جبر ,بني حسين ,آل حسين الحسني ,الحنيان ,البوحيات ,الزلزلة ,آل شبر ,الشريف المطيري ,البوشكة ,الصوافي ,الطبطبائي ,الطيار ,العرد ,السيد عمر ,آل غرب ,البو غنيمة ,الغوالب ,آل محسن ,الموسوي ,الهاشم ,آل ياسر ، وكذلك أسرة العدساني العقيلية وأسرة العتيقي البكرية التيمية.