شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار سقف مدرسة بضباء.. مطالب بالتحقيق مع المقاول المنفذ وحماية الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انهار سقف ممر في الطابق الأول بمبنى مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية في ضباء قبيل نهاية اليوم الدراسي أمس (الخميس)، إذ فوجئ الطلاب بسقوط الطبقة السفلية لسقف الممر.

وسارعت إدارة المدرسة لتأمين خروج الطلاب وتهدئتهم، فيما تولى مسؤول الأمن والسلامة في مكتب التعليم متابعة الواقعة.

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ووفقاً لـ «عكاظ» فقد خضعت المدرسة لأعمال ترميم وصيانة لم تفلح في معالجة التشققات في المبنى، وسجل قادة المدرسة المتعاقبون تقارير عن حالة المبنى الذي شيد قبل نحو 14 ً عاما.

وانتقد آباء وأولياء أمور حال المبنى، موضحين أن المدرسة زاهية ومقبولة شكلا من الخارج غير أنها تعاني من اختلالات في الداخل، حيث أن انهيار السقف في المدرسة ليس غريبا، إذ سبق أن عملت المدرسة على تكسير دورات المياه وإجراء عمليات ترميم متواصلة.

حمل عدد من الآباء مكاتب التعليم في ضباء، مسؤولية سلامة الطلاب، فيما طالب معلمون متقاعدون عملوا في المدرسة بمعالجة التصدعات وفتح تحقيق مع المقاول المنفذ.