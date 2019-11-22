شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير طقس»: هبوط الحرارة إلى 3 درجات فقط في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح دكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم أن أقل درجات حرارة والتي شهدتها بعض مدن المملكة اليوم الجمعة كانت في طريف وحائل.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن درجات الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم 3 درجات في كل من طريف بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة حائل.