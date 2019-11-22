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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. مريم ناظم أول عارضة أزياء يمنية تلفت الأنظار في حفل زفافها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور من حفل زفاف عارضة الأزياء الشهيرة مريم ناظم، التي تُقيم في أوزبكستان.
وأقيم حفل عارضة الأزياء على الأوزبكي مُتسابق السيارات الشهير قيوموف، في حفل زفاف فخم بأحد فنادق العاصمة طشقند.
العروس ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف ناعمًا وأنيقًا، تميز بحمّالاته الرفيعة والتطريز الكامل المشغول يدويًا، بالإضافة لإكسسوارات الشعر والطرحة الطويلة، وقد تركت ناظم شعرها مُنسدلًا. فيما أرتدى العريس بدلة توكسيدو زرقاء اللون.
وأظهرت الفيديوهات مدى فخامة حفل الزفاف الذي جمع بين الطقوس العربية والأوزبكية، وحرصت شقيقة العروس بالغناء لها ولعريسها.
يذكر أنَّ مريم ناظم وهي من أب يمني وأم روسية، حققت شهرةً كبيرة وواسعة في اليمن والوطن العربي كونها أول عارضة أزياء يمنية. وغادرت ناظم 23 اليمن في عام 2014 لتقيم في أوزبكستان وتستقر وتعيش هناك.
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