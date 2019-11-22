شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن أمام مجلس الأمن: بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن جريفيث المبعوث الأممى باليمن، "إن هناك بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية المتوقعة عقب توقيع اتفاق الرياض الذى نعول عليه كثيرا ونتوجه للمملكلة العربية بالشكر لدورها فى التوصل إلى هذا الاتفاق، معربا فى الوقت نفسه عن قلقه إزاء القيود المفروضة على عمل البعثة الأممية فى المحافظة لحديدة، جاء ذلك خلال الإحاطة التى يقدمها أمام مجلس الأمن الآن حول التطورات الحادثة في اليمن".

وكان جريفيث قد بحث مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام الممكنة والمتاحة.

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وأشاد الرئيس هادي - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ـ بجهود المبعوث الأممي ومحاولاته الحثيثة نحو السلام وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن في هذا الاتجاه خاصة فيما يتعلق باتفاق السويد الخاص بميناء ومدينة الحديدة وملف الأسرى وحصار مدينة تعز في ظل عدم رغبة ميليشيا الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق المزيد من التعقيدات المستمرة.

وجدد حرصه على تحقيق السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث والذي يفضي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في اليمن والمنطقة.

ومن جهته، أشاد جريفيث بجهود الرئيس اليمني الدائمة من أجل السلام ومنها التوقيع مؤخرًا على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي بما يمثله من خطوات هامة في تقوية أجهزة الدولة وتحقيق أمن واستقرار المواطن اليمني وتلبية احتياجاته.