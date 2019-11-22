الاستخبارات العراقية: القبض على مسئول الدعم اللوجستى لـ "داعش" فى الرمادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن القبض على مسئول الدعم اللوجستى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار.

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وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة (الطاش) بمدينة الرمادى فى محافظة الأنبار".



وأضافت أن الإرهابى الذى تم القبض عليه هو مسؤول عن الدعم اللوجستى لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.



وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت - فى وقت سابق - اعتقال "قائد الغزوات" فى تنظيم "داعش" الإرهابى ومسؤول تفجير المفخخات فى نينوي، بالإضافة إلى القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات.