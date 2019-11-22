شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحالة مطرية تستمر 4 أيام على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع سامي عبيد عبدالله الحربي الباحث في الطقس والمناخ، انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر.

وقال الحربي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة الحالية، كما توقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم؛ وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام، من جراء تمدد المنخفض الحراري.

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وأضاف أن الحالة الماطرة الجديدة ليست عامة، بل ذات نطاق معين، وقوتها بين متوسطة وقوية، وتبدأ من اليوم الجمعة حتى الاثنين القادم.

وتابع أن نطاق الحالة المطرية سيكون على مكة المكرمة والباحة وعسير والأفضلية لغربها، وجازان والرياض والأفضلية للعاصمة الرياض وإلى جنوبها وغربها وشرقها، فيما تضعف شمال الرياض، وكذلك المنطقة الشرقية من الأحساء وجنوبها، فيما تضعف على سواحل الشرقية وشمالها. وتشمل الحالة جنوب شرق المدينة المنورة مع زخات مطرية على المدينة المنورة، وعلى أجزاء من تبوك وحائل والجوف، إضافة إلى سواحل الكويت والبحرين، كما تتأثر بها الإمارات وسلطنة عمان.

وأكد الراصد الحربي أن الحالة المطرية تتركز على عموم مكة المكرمة، خاصةً سواحلها، وتحديدًا جدة.