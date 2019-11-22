شكرا لقرائتكم خبر عن حمل «رشاشا» وأطلق النار على معهد تعليمي.. ضبط «عشريني» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من الإطاحة بمواطن عشريني، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاحا رشاشا ويطلق النار على معهد تعليمي بمنطقة حفر الباطن.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد.

ونجت قوات الأمن في القبض عليه وتبين أنه مواطن عشريني، وضُبط سلاح الجريمة بحوزته، وتم ايقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.