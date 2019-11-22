شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. الأمطار تهطل على الحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة مقطع مصور يرصد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الحرم المكي اليوم الجمعة، في أجواء روحانية وإيمانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عن تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.