شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع هطول الأمطار.. «مدني مكة» يحذر من قطع الأودية والابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، 3 تنبيهات متقدمة على منطقة مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة ومحافظات جدة وخليص والطائف وميسان والجموم وأضم والعرضيات.

وتشير حالة الطقس إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ويبدأ التنبيه المتقدم على تلك المحافظات والأجزاء المجاورة لها من الساعة (٦:٠٠م) ويستمر حتى الساعة (٣:٠٠ من صباح يوم غد السبت).

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ظل الحالة الجوية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، والابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار، وعدم القيام بأعمال الصيانة على الأسطح أثناء نشاط الرياح السطحية وكذلك هطول الأمطار.

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وناشد «مدني مكة» إلى الابتعاد عن المجسمات الجمالية على الشواطئ وكذلك اللوحات الإعلانية والمظلات الواقية للعربات وعدم أخذها ساتر واقي عن الرياح السطحية وهطول الأمطار، ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم والابتعاد عن التجمعات المائية الناجمة عن الأمطار.

وشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم النزول أو قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها، ومراقبة أفراد الأسرة عند السدود والبرك المائية التي تنجم بعد هطول الأمطار، ومتابعة ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام ومنصات الدفاع المدني من إرشادات أثناء هطول الأمطار.