تحديث جديد من خرائط غوغل لعشاق السفر

قامت شركة غوغل بطرح تحديث جديد لتطبيقها خرائط غوغل أو غوغل مابس، والذي سيفيد كثيراً عشاق السفر الباحثين عن متعة استكشاف الأماكن الجديدة التي يزورونها.
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن التحديث الجديد في غوغل مابس يوفر للسياح إمكانية استكشاف المدن وأهم معالمها، وكذلك أشهر الأماكن التي يوجد فيها المزارات والمطاعم، دون الحاجة إلى الاستعانة بأي دليل محلي.
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وللاستفادة من هذه الخاصية الجديدة، سيكون على المستخدمين فتح تطبيق غوغل مابس في المدن التي يزورونها، ثم الضغط على زر متابعة، وستبرز لهم أيقونة جديدة اسمها For You، وسيتم بعدها عرض خريطة تكشف أفضل الأماكن التي يُنصح بزيارتها أو تناول الطعام فيها، بحسب تقييمات مستخدمين آخرين.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخاصية متوفرة حالياً في 9 مدن حول العالم، هي: نيويورك وسان فرانسيسكو ونيودلهي وطوكيو ولندن وأوساكا وساو باولو وبانكوك ومكسيكو سيتي.
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وقد وعدت شركة غوغل الأمريكية بدعم تطبيقها غوغل مابس قريباً بالمزيد من المدن، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية للخاصية الجديدة.المزيد:
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