الفلسطينيون يستعدون لتدويل قضية «معاذ عمارنة» ضد إسرائيل

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

تستعد نقابتا الصحفيين والمحامين الفلسطينيتان، لتدويل قضية الصحفي معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى جراء إصابته برصاص مطاطى من جنود الاحتلال الإسرائيلى، خلال تغطيته للاحتجاجات التي اندلعت في مدينة الخليل الأسبوع الماضى، حيث قدم عمارنة شكوى لنقابته لمقاضاة سلطات الاحتلال.

وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينين، تحسين الأسطل لـ«المصري اليوم»، إن هناك اجتماعاً تم بين نقابتى الصحفيين والمحامين بعد شكوى معاذ، بهدف تدويل القضية أمام محاكم بعض الدول الداعمة لحقوق الإنسان ولتصعيد الأمر لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه.

وأوضح أن الاتحاد الدولى للصحفيين أرسل وفدا من أجل الاطلاع على حالة عمارنة بهدف اتخاذ إجراءات جديدة وفعالة لحماية الصحفيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن منح الأردن الجنسية وجواز سفر لعمارنة جاء بهدف تسهيل مروره لبعض الدول التي لا تشترط على الأردنيين الحصول على تأشيرة مسبقة.

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وبعد إجراء عمارنة لعملية جراحية لاستئصال عينه اليسرى، كتب على حسابه بـ«فيس بوك»: «أنا الصحفى معاذ عمارنة الذي فقد عينه بسبب استهداف الاحتلال المباشر، أريد أن أشكر جميع من تضامن معى في فلسطين وفى جميع الدول العربية الشقيقة وجميع المتضامنين الدوليين» منبهاً إلى أن إصابته لن تحول بينه وبين الاستمرار في عمله في تغطية الحقيقية بجانب زملائه في الميدان.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، مساء أمس الأول، إنَّ «دائرة الأحوال المدنية والجوازات أصدرت جواز سفر أردنى مؤقت للصحفى الفلسطينى معاذ العمارنة تنفيذا للتوجيهات الملكية وتسهيلاً لإجراءات تقديم الرعاية الصحية اللازمة وكل ما تتطلبه حالته».