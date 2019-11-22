شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فى قطاع غزة اليوم الجمعة، متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع.



وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.



وكانت طائرات الاحتلال قصفت المنزل، فى 15 نوفمبر الجاري، بستة صواريخ ما أدى لتسويته بالأرض، فوق رؤوس ساكنيه وهم نائمون. واستشهد أفراد أسرة واحدة فى هذه المجزرة من بينهم والد ووالدة الأسرة وعدد من أبنائهم وأقاربهم. وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بعد جهد كبير.

وباستشهاد الشاب محمد سالم السواركة ، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة إلى 34 شهيدا فلسطينيا.