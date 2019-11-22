شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض يستقطب أكثر من 7 ملايين زائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته، مع وصول زواره لأكثر من 7 ملايين نسمة، وتتواصل هذا الأرقام في النمو مع الحراك التجاري الكبير الذي تشهده فعاليات الموسم.

ووفقاً للمستشار تركى آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، فقد حقق معرض "أنا عربية" مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، وتجاوز عدد زائريه 20 الف زائر، وشهد تحقيق أعلى سعر تذكرة لحفل فنان عربي، إذ وصل سعر التذكرة الواحدة إلى 18 ألف ريال لحفل الفنانة أحلام في الليلة الختامية لمعرض "أنا عربية"، والتي خصص ريعها للجمعيات الخيرية.

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وأشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة وحتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية .