شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتبرع لوكالة "الأونروا" بمبلغ 12.5 مليون دولار دعماً للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى بيروت، عن تبرع دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 12.5 مليون دولار للوكالة دعما للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت "الأونروا" فى بيان نشر اليوم على موقعها الالكترونى الرسمي، إلى أن تبرع الامارات، هو الدفعة الثانية من أربع دفع تعهدات بها خلال هذا العام بمبلغ إجمالى 50 مليون دولار.

وأوضحت "الأونروا" فى بيانها أن التبرع سيساعدها على مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وعملياتها لعام 2019م فى مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية فى غزة والضفة الغربية، (التى تشمل القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.