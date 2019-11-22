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إسبانيا تتجه لمحاكمة عم الرئيس السورى بشار الأسد بتهمة غسيل أموال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المحكمة العليا اليوم الجمعة إن إسبانيا تتجه لمحاكمة عم الرئيس السورى بشار الأسد بتهمة غسيل أموال بعد أن أنهى قاضى تحقيقات تحقيقه.

وقالت المحكمة إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضى بالمضى قدماً فى القضية، وهو إجراء يعتبر شكليا، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة.

وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أصولا تزيد قيمتها على 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد.

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كما يواجه المحاكمة فى فرنسا بزعم حصوله على أصول عقارية فرنسية بقيمة ملايين اليورو.

 

 

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