شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة بمكة المكرمة.. وخبراء الأرصاد يحذرون من تقلبات جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وحذرة هيئة الأرصاد السعودية من تقلبات جوية تشهدها الممكلة خلال الساعات القادمة تصاحبها أمطار غزيرة.

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