شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متظاهرون يشكلون مواكب مدنية وسط بيروت احتفالا بالذكرى 76 للاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ المتظاهرون فى لبنان "عرضا مدنيا" بساحة الشهداء فى وسط العاصمة بيروت، بديلا عن العرض العسكرى التقليدى ، احتفالا بالذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، وتأكيدا لمطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة حاشدة ضمت كافة أطياف المجتمع اللبناني.



وكانت قيادة الجيش اللبنانى قد نظمت صباح اليوم عرضا عسكريا رمزيا بمقر وزارة الدفاع، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بديلا عن العرض التقليدى السنوى الذى ينظمه الجيش من خلاله الوحدات العسكرية فى الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك لظروف الاحتجاجات الشعبية التى يشهدها لبنان.



احتفالات المتظاهرين بعيد الاستقلال فى لبنان



وكانت تجمعات المتظاهرين قد أعلنت عن العرض المدنى البديل فى ساحة الشهداء، حيث جابت "شعلة نارية" ترمز إلى استقلال لبنان، عموم المناطق اللبنانية من عكار وطرابلس (شمالا) وحتى وسط بيروت، بمواكبة أمنية من جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) التى قامت بتأمين المتظاهرين، وفتح طرق بديلة أمام حركة السير.



احتفالات فى لبنان



وتقدم المتقاعدون العسكريون موكب العرض الذى جرى الإعداد له بفتح مسارات محددة داخل شوارع وسط العاصمة، كما شاركت فئات عديدة من أطباء ومحامين ومهندسين ومدرسين وإعلاميين وفنانين وحرفيين فى مواكب العرض المدني، الذى أعلن منظموه أنه يضم 41 فوجا (فئة) مشاركة فى أعماله.

واصطف المتظاهرون فى حشود كبيرة على جانبى الطرق المخصصة لسير المواكب الشعبية للعرض، حاملين أعلام لبنان وأعلام الجيش اللبناني.



احتفالات وسط بيروت

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تظاهرات فى لبنان



جانب من الاحتفالات فى لبنان بعيد الاستقلال



جانب من الاحتفالات



عسكريون متقاعدون يحتفلون بعيد الاستقلال