تشييع فلسطيني استشهد متأثر بإصابته خلال العدوان الأخير على غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

شيّع العشرات في قطاع غزة، الجمعة، جثمان فلسطيني استشهد متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان محمد سالم السواركة (40 عاما)، في مسجد "المجاهدين" بمدينة دير البلح وسط القطاع، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المدينة.

وردد المشاركون هتافات تطالب المقاومة الفلسطينية بـ "الثأر" لدماء الشهداء.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد السواركة متأثرا بجراح أصيب بها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وباستشهاد السواركة، يرتفع عدد الذي ارتقوا في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، على منزل للعائلة إلى 9، بينهم 5 أطفال وسيدتان.

ووصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع 35، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية بقصف منزلها في غزة عن طريق "الخطأ"، بحسب صحيفة عبرية.

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