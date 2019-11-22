ملك السعودية يهنئ الغنوشي بانتخابه رئيسا للبرلمان التونسي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
أبلغ السفير السعودي بتونس محمد بن محمود العلي، الجمعة، الشيخ راشد الغنوشي تهاني الملك سلمان بن عبد العزيز له بمناسبة انتخابه على رئيسا للبرلمان.
جاء ذلك خلال استقبال الغنوشي لسفير المملكة بتونس، في قصر باردو (مقر البرلمان)، حسب بيان صادر عن مجلس نواب الشعب اطلعت عليه الخليج 365.
وأوضح البيان أن "السفير السعودي، أبلغ الغنوشي تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله".
وتابع أن "السفير السعودي بيّن أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى بالمملكة، ودفع الشراكة بينهما على مستوى تبادل الخبرات والتجارب".
من ناحيته أكد الغنوشي على عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على التعاون في مختلف المجالات.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصل الغنوشي، على 123 صوتا من أصل 217 في انتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، واختارت النهضة الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وشهدت علاقة الغنوشي مع السعودية في وقت سابق بعض التوتر، عقب تصريحات نسبت لرئيس حركة النهضة شبّه فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بمقتل البوعزيزي مفجر الثورة التونسية، ما اعتبرته الرياض تحريضا عليها.
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