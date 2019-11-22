غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365
استشهد فلسطيني، الجمعة، متأثرا بجراح أصيب بها، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة عنه، إن الفلسطيني " محمد سالم عودة السواركة (40 عامًا) استشهد متأثر بجراح أصيب بها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة".
وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء الذي سقطوا في غارة شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، على منزل لعائلة السواركة إلى 9، بينهم خمسة أطفال وسيدتين.
ووصل عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لـ 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.
وفي 15 نوفمبر الجاري، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق "الخطأ"، حسب صحيفة عبرية.
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