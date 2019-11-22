مرشدي ومرشدات عسير يختتمون زيارة قرية بن عضوان ببللحمر

الخليج - سلمى القحطاني

في مبادرة قيمة من الأستاذ محمد بن عضوان الأحمري صاحب قرية بن عضوان التراثية بالشراكة المجتمعية مع هيئة السياحة والتراث الوطني اختتمت يوم أمس الخميس الموافق 24 / 3 /1441 لقاء منظمين الرحلات السياحية والارشاد السياحي بمنطقة عسير و كانت جولة مرشدي ومرشدات عسير في قرية بن عضوان التراثية بمركز بيحان في باللحمر بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير وبحضور غرفة ابها والذي جمع عدد من منظمي الرحلات السياحية ونخبة من الإعلاميين من إذاعة وصحف وذلك لعقد ورشة عمل بين المنظم والمرشد لتوحيد الجهود وايجاد سبل التعاون المشترك بين هذا القطاعين للقيام بالعمل المشترك فيما بينهم بما يخدم الزائر و السائح لمنطقة عسير

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد بن عضوان الأحمري صاحب القرية التراثية ثم كلمة للأستاذ محمد مطاعن مدير التراخيص والجودة بالهيئة بعسير

تلى ذلك مأدبة غداء للضيوف الكرام ثم جولة شاملة للقرية والتي تظم المتحف الأثري والنزل ومحمية الفراولة ومحمية الطيور النادرة ومزرعة الفواكة الموسمية بالإضافة إلى مسارات الهايكنج والمقاهي ومواقع التخييم وركن الأسر المنتجة والمسرح والساحة العامة للقرية وبعد ذلك عقد اللقاء بين مرشدي ومرشدات عسير ومنظمي الرحلات لبحث النقاط المهمة في التعاون المشترك فيما بينهم والذي أثمر بنتائج قيمة لخدمة السائح بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

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