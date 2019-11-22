النيابة تأمر بالتحقيق في واقعة إطلاق نار بحفر الباطن

صحيفة الخليج الالكترونية أمرت النيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحلات التجارية في حفر الباطن. وقال مصدر مسؤول وفقاً لـ”عكاظ”، إن النيابة العامة أمرت بحجز السـلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً. ولفت إلى أن النيابة العامة تعمل على تفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحـادثة. انشر الخبر :

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