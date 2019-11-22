وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى “ مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة”.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: نجار، عامل صيانة، دهان، بناء، مهندس كهرباء، فني اضطرابات نوم- قسم اضطرابات النوم عند الأطفال، طبيب- الحوادث والطوارئ، عمال نظافة (عدد 52 وظيفة).

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