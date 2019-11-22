- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.
وذلك للعمل لدى “ مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة”.
وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: نجار، عامل صيانة، دهان، بناء، مهندس كهرباء، فني اضطرابات نوم- قسم اضطرابات النوم عند الأطفال، طبيب- الحوادث والطوارئ، عمال نظافة (عدد 52 وظيفة).
لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.