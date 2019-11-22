ترمب: إيران تحجب الإنترنت للتستر على ما يحدث من قتل

الخليج - أ ف ب

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحكومة الإيرانية ,الخميس بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من “موت ومأساة” وسط موجة من الاحتجاجات التي طالبت نحو مئة مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.

وكتب ترمب على تويتر “لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد، إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!”.