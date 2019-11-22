“مدني مكة” يحذر من أمطار تضرب جدة وبعض المحافظات

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، في ظل الحالة الجوية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد صدور تنبيه الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، حيث تتأثر -بمشيئة الله تعالى- يوم غد الجمعة، وكذلك السبت بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تشمل الأجزاء الساحلية منها ومحافظة جدة والحالة تحت المراقبة من قبل المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات لتحديد مستوى الحالة ومعدل كمية الأمطار.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن جميع المحافظات الواقعة تحت تأثير الحالة الجوية اتخذت كافة الاستعدادات وتعمل على تنفيذ خطة الأمطار وتفعيل غرف التنسيق بما فيها محافظة جدة حيث نتوقع بمشيئة الله بناءً على تقارير الأرصاد ليوم غد الجمعة والسبت القادم أن تتأثر بحالة مطرية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة.

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أضاف: وفي هذا الجانب يتابع الدفاع المدني تقارير الحالة الجوية المطرية الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فيما عقد بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اجتماع بحضور ممثلي كافة الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تنفيذ ما ورد بالخطة الموحدة للجهات المعنية، كل حسب اختصاصة؛ للاستعداد والتهيؤ لتنفيذ الخطة المواحدة لمواجهة الأمطار والسيول، وتشغيل مركز عمليات الطوارئ (غرفة التنسيق) لمتابعة الحالة الجوية المتوقعه لسرعة التنسيق والتعامل مع كافة البلاغات الناتجة عن الحالة المطرية وتنفيذ أمر العمليات المتضمن تمركز وانتشار الفرق الميدانية في مواقع تم تحديدها مسبقاً على كافة محافظة جدة، تشغيل مراكز الإسناد بمشاركة الجهات المعنية إذا دعت الحاجة لتدخلها في عمليات الإسناد للفرق الميدانية.

وأهاب المتحدث باسم مدني منطقة مكة المكرمة بكافة المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مصادر التيار الكهربائي أثناء وبعد هطول الأمطار، وعدم القيام بأعمال الصيانة على الأسطح أثناء نشاط الرياح السطحية وكذلك هطول الأمطار، والابتعاد عن المجسمات الجمالية على الشواطئ وكذلك اللوحات الإعلانية والمظلات الواقية للعربات وعدم أخذها ساتراً واقياً عن الرياح السطحية وهطول الأمطار.

كما دعا إلى متابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم والابتعاد عن التجمعات المائية الناجمة عن الأمطار، بالإضافة إلى توخي الحذر وعدم النزول أو قطع الأودية مهما كانت نسبة المياه فيها والابتعاد ومراقبة أفراد الأسرة عند السدود والبرك المائية التي تنجم بعد هطول الأمطار، ومتابعة ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام ومنصات الدفاع المدني من إرشادات أثناء هطول الأمطار، داعياً الله للجميع السلامة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.