شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تُحقق في واقعة إطلاق النار على محل تجاري بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أمرت النيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحلات التجارية في حفر الباطن. ووفقاً لـ”عكاظ” ، قال مصدر مسؤول، إن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، ولفت إلى أن النيابة تعمل على تفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة.

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