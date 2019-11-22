شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على وافد آسيوي مشنوقاً داخل سكنه بـ«القنفذة».. والجهات الأمنية تُحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فتحت الجهات الأمنية في محافظة القنفذة، تحقيقاً في واقعة العثور على مقيم من الجنسية البنجلاديشية مشنوقاً داخل سكنه بحبل ملفوف حول رقبته. وذكرت مصادر أن مواطناً أبلغ الجهات الأمنية بتعرّض العامل التابع له للاحتجاز داخل المنزل.

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