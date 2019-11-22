أمطار الخير تهطل على مكة.. و«العمليات الأمنية» يدعو للابتعاد عن مجاري السيول

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تشهد مكة المكرمة في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة، شملت أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة وطريق مكة – جدة السريع. Advertisements ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية “911”، لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول.

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