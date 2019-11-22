شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يُصوت على توصية جديدة تخص الوظائف الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعتزم مجلس الشورى في جلسته التي ستعقد يوم الاثنين المقبل التصويت على توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تطالب فيها بالتنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف الحكومي لتكون بوابة واحدة، حيث أُسندت هذه المهمة لوزارة الاتصالات، مشيرةً إلى عدم فاعلية عدد كبير من البوابات الإلكترونية لعدم اكتمالها فنياً، وسوء استخدامها وعدم تحديثها.

ووفقاً لـ”الرياض”، فإن اللجنة أكدت على أن من مهام برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر” هو إيجاد بوابات إلكترونية متكاملة للتوظيف في القطاع الحكومي، إلا أن البوابات التي وصل عددها إلى 450 بوابة، لا تحقق الهدف، وشددت على توحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتسهيل الوصول وسرعة الإنجاز، ومشاركة بيانات التوظيف للجهات المختصة، كما أنه يساعد على تعزيز القيم والمعاملة بالشفافية وتكامل الفرص والعدالة، كما يساعد على توحيد تجربة المستخدم مع تعاملات برنامج “يسر”.

وشددت التوصيات على تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن يكون لها دور فاعل لخدمة هذه الصناعة وتلبية الطلب المحلي، ونقل المعارف والتقنية للكوادر الوطنية، وتحفيز ودعم المنتجات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات، كما طالبت التوصيات وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشروعات الشبكات في الوقت المحدد، وحثتها على سرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية قادرة على مواكبة التطور التقني.