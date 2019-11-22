شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تتزين للاحتفاء باليوم الوطنى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة دبى للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، والتي تشمل حفلات موسيقية يحييها مجموعة من الفنانين المحليين، إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكل أفراد العائلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وستعكس الاحتفالات مختلف جوانب مسيرة الدولة على مرّ السنين، وتلقي الضوء على نمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية وحسن ضيافة الشعب الإماراتي، كما ستتخللها برامج وفعاليات ترفيهية مميزة ترسّخ مكانة دبي كوجهة عائلية على مدار العام.