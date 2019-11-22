شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مليشيا الحوثى جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم فى ساحات القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى أن مليشيا الحوثى جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم فى ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية فى مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم.

وقال السعدى - فى كلمة اليمن بالفعالية التى أقيمت بالأمم المتحدة فى نيويورك لإحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل - إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التى تمر بها اليمن .

وأشار - خلال الكلمة التى أوردتها وكالة الأنباء اليمنية اليوم الجمعة إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى توقيعها مع الأمم المتحدة فى العام 2014 على خطة العمل لمنع استخدام وتجنيد الأطفال فى الصراع المسلح، وكذلك التوقيع على خارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

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وأضاف أن اليمن انضم إلى إعلان المدارس الآمنة فى العام 2017، فى تأكيد على أهمية حماية التعليم أثناء النزاع المسلح، واتخاذ التدابير الملموسة لردع الاستخدام العسكرى للمدارس.

ولفت إلى أن الميليشيات جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف فى المجتمع بانقلابها على السلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات للأغراض العسكرية، واستغلال الأوضاع الصعبة التى تعيشها الأسر اليمنية لتجنيد أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

ونوه السفير السعدى بأن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة التدابير لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالحرب بدعم من مركز الملك سلمان وتسليمهم إلى أسرهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. لافتًا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولى دعم تلك الجهود للحد من آثار الصراع على الأطفال.