شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب" القوات اللبنانية": ثورة حتى الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه الرسمى فى على "تويتر" بمناسبة عيد الاستقلال صورة لمسيرة تحمل الأعلام اللبنانية وكتب عليها:"ثورة حتى الاستقلال".

وسبق أن حذر جعجع من أن الأوضاع المالية والاقتصادية للبنان تتدهور بشكل متسارع، وأن هناك انكماشا كبيرا في الاقتصاد ترتب عليه تخفيض الرواتب في القطاع الخاص وتسريح موظفين، لاسيما على مستويي الصناعة والزراعة، فضلا عن الوضع غير المستقر لسوق المحروقات في ظل شُح العملات الأجنبية وهو الأمر الذي سيؤثر حتما على سوق استيراد الأدوية والقمح.

واعتبر جعجع أن الأزمة المعيشية التي يشهدها اللبنانيون تكاد تكون أصعب ما تمر به البلاد منذ قرابة 100 عام، وأن وضع القطاع المصرفي أصبح دقيقا للغاية وأن المواطنين يجدون صعوبة في تحريك أموالهم، وهو ما يقتضي سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

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وقال: "لا يمكن تشكيل حكومة إنقاذ سوى باختصاصيين (تكنوقراط) مستقلين، لأن الأكثرية الحاكمة هي التي أوصلت نفسها إلى ما وصلت إليه حيث لم يعد هناك أي ثقة أو مصداقية"، مشيرا إلى أن التأخير في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها النواب باختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، مرجعه تمسك البعض بالمناصب والمواقع والمكتسبات.