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أمطار غزيرة تضرب مدينة نجران بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومراكز بئر عسكر وعاكفة والأجزاء المجاورة لها، وأهابت هيئة الأرصاد بالمواطنين بالحذر من تقلبات الطقس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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