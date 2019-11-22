إحراق "مجسّم الثورة" وسط بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/الخليج 365

أحرق مجهول، الجمعة، "مجسّم الثورة" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في اليوم الـ 37 للاحتجاجات الشعبية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصاً كان على متن دراجة نارية ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم المتواجد في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة، ولم يبق منه أي شيء".

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ونقل مراسل الخليج 365 عن محتجين إن "العمل جار على صنع مجسّم جديد سيكون من الحديد هذه المرّة، على أن يتم إنجازه قرابة الساعة الثالثة ويُرفع عند الخامسة بالتوقيت المحلي".

وفي سياق منفصل، دعا حراك "لِحَقِّي" (المدني)، في بيان وصل للأناضول نسخة منه، للتحرّك الجمعة ببمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان، في مسيرة من المتحف (شرق بيروت) باتجاه ساحة الشهداء (وسط بيروت) وفي تحركات ومظاهرات في المناطق؛ من أجل المطالبة بتحقيق أهداف الثورة.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشهد لبنان تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق المؤسّسات التربوية والمصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين والطبقة السياسيّة الحاكمة.

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