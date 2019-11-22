استشهاد 5 وإصابة 40 إثر اعتداء بالقذائف على حلب

استشهد 5 مدنيين في سوريا بينهم طفل، نتيجة هجوم بالقذائف على عدد من أحياء مدينة حلب شمالي البلاد قد قضوا فيما أصيب 40 آخرين بجروح، وفقًا وكالة الأنباء السورية الرسمية.
ومن جانبه، قال مصدر في قيادة شرطة حلب: " إن التنظيمات المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب واصلت اعتداءاتها بالقذائف على أحياء المدينة.. حيث قضى جراء ذلك 4 مدنيين بينهم طفل نتيجة سقوط إحدى القذائف على سيارة كانت تقلهم في حي الأعظمية".
وطالت القذائف منازل الأهالي والجادات السكنية في أحياء الجميلية وحلب الجديدة وسيف الدولة و صلاح الدين ما تسبب بمقتل شخص في حين وصل عدد المدنيين الجرحى إلى 40 من الأحياء المستهدفة بالقذائف، بحسب سكاي نيوز.
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