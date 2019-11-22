شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: ليس لدينا معلومات موثوقة حول العملية الأمريكية لتصفية البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف أن الجيش الروسى لا يمتلك معلومات موثوقة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادى فى عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية فى سوريا.

وقال سيرومولوتوف -فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان فى استطاعة الجانب الروسى تأكيد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أم لا : "لقد علقت وزارة الدفاع الروسية على هذا الأمر ، مضيفا : "لا توجد لدى عسكريينا، الذين يعملون على الأرض فى سوريا، معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج العملية المذكورة بشأن القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي".

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