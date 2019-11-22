لبنان.. قاضي التحقيق العسكري يتسلم ملف "قتيل المظاهرات"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لبنان يشهد احتجاجات منذ شهرين

وكانت مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضية منى حنقير، قد ادعت على المتهم بجرم قتل أبو فخر قصدا وإطلاق النار في الهواء وتهديد الناس.

وفي السياق نفسه، ادعت على العقيد في الجيش نضال.ض، بالتدخل بجرم القتل وإطلاق النار.

وأحالت الملف مع الموقوف شربل إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، الذي تسلمه ظهر الخميس، على أن يدرسه تمهيدا لإستجوابهما، يوم الاثنين المقبل.

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ويوم الأحد الماضي، دخلت الاحتجاجات اللبنانية شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.

وتفاقمت الأزمة أكثر الأحد الماضي بعد انسحاب محمد الصفدي، المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلفا للحريري، الأمر الذي قلص فرص تشكيل حكومة تحتاجها البلاد بشدة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.

والاثنين، وصف نبيه بري بلاده بأنها أشبه بـ"سفينة تغرق"، وتواجه خطر الغرق الكامل، مما يبرز عمق الأزمة التي تمر بها دولة يكبلها الجمود السياسي وتواجه أسوأ مصاعب اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.