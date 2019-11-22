شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تمنح العراق 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد وزير الداخلية فى حكومة إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، اليوم الجمعة، بتقديم كوريا الجنوبية 10 ملايين دولار أمريكى منحة إلى بغداد وأربيل.

Advertisements

وكتب ريبر أحمد فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه اجتمع مع القنصل الكورى الجنوبى العام فى اربيل جوى كوانج، وتطرق الجانبان إلى أوضاع النازحين واللاجئين فى الإقليم، مبينا أن القنصل الكورى الجنوبى أعلن تقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار أمريكى لحكومتى بغداد وأربيل كمساعدات إنسانية.

وأشار أحمد إلى أن حكومة الإقليم ثمنت هذه المنحة الكورية الجنوبية، مؤكدا أنها ستسهم بتغيير أوضاع النازحين واللاجئين فى العراق.