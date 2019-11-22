العاهل الأردنى يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التى منحها له معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فى نيويورك، تقديرا لسياسته وجهوده فى تحقيق السلام والاستقرار والتسامح فى منطقة الشرق الأوسط ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد سلم الجائزة للملك عبدالله، رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جيمس شرايبر، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

وخلال الحفل تم عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات العاهل الأردني، وسبب منحه الجائزة، ودوره فى السعى لتحقيق السلام فى المنطقة، وتعزيز الحوار والوئام بين الأديان.

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