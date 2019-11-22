شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار غزيرة تضرب منطقة عسير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسيربالسعودية شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة ورجال ألمع وطريب وسراة عبيدة وبارق ومحايل عسير وبلقرن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وشملت الأمطار مراكز الشعف والواديين وثلوث المنظر ووادى بن هشبل وشنى وطبب والفيض وبللحمر وتندحة والجوة والحرجة وعقبتى ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.



برك من المياه

من جهة أخرى دعت المديرية العامة للدفاع المدنى بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخى الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات تجنباً للمخاطر التى تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدنى وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.

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أمطار



جانب من الأمطار



عسير