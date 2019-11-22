شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وبارد بالإمارات والبحرين ومشمس بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية فى السعودية وسقوط أمطار خفيفة فى الإمارات والبحرين، بينما يكون طقس مشمس فى الكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب أحيانا خاصة على البحر وبعض المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.



الإمارات

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الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود الكويت، نهارا، طقس مشمس، مصحوبا برياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها بين 06 و22 كيلومترا فى الساعة.

كما توقعت الأرصاد أن يسود البلاد، ليلا، طقس بارد، مصحوبا برياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها بين 06 و20 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

درجة الحرارة المتوقعة الصغرى 06 والعظمى 24 درجة.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم، سيكون بارداً نسبياً مع بعض السحب أحياناً، الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 24 مئوية.. والصغرى 16 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 70 %.. والصغرى 20 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة الطقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا على محافظات مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع فرص لهطول أمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.