شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نظافة الطائف بالسعودية تزيل 6700 طن من مخلفات البناء والهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الإدارة العامة للنظافة بـ"أمانة الطائف" فى السعودية، أكثر من 6700 طن من مخلفات البناء والهدم، من أنحاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن جهود معالجة التشوه البصرى وتحسين المشهد الحضرى، وشرعت الإدارة فى تنفيذ برنامج مكثف للنظافة بأحياء المدينة بأعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت أمانة الطائف أنها دعمت أعمال فرق النظافة والكنس ورفع المخلفات والمتروكات من خلال زيادة أعداد الآليات والعمالة الراجلة وتوزيعها على الأحياء حسب احتياجها من خدمات النظافة، كما تم مضاعفة مرات التفريغ للحاويات مع تخصيص فرق لمتابعة الحاويات ومعالجتها بشكل فورى.



فرق النظافة فى الطائف

كما عملت فرق الكنس الشامل على رفع الأتربة التى جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وتعمل فرق مختصة على قص الحشائش وتنظيف الأرصفة وإزالة الأشكال المختلفة للشوه البصرى.

وعالجت أمانة الطائف ممثلة فى فرق النظافة العديد من أشكال التشوه البصرى كإزالة اللوحات الدعائية العشوائية من الأراضى الفضاء ومداخل الأحياء وأعمدة الإنارة، وزاد عدد اللوحات العشوائية المخالفة المزالة من 2700 لوحة غير نظامية بمواقع مختلفة من المدينة والضواحى والمخططات.

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