شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرج عن محافظ القدس بعد اعتقاله عدة ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد اعتقاله من منزله فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، صباح أمس الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفرجت السلطات الإسرائيلية أيضا عن مدير التربية والتعليم فى القدس سمير جبريل، ورئيس مجلس أولياء أمور طلبة القدس زياد الشمالى مقابل عدة شروط.

وقال محامى نادى الأسير مفيد الحاج، إن قاضى محكمة الاحتلال المركزية صادق على قرار الإفراج عن جبريل والشمالى بشروط، وهى دفع كل منهما كفالة مالية بقيمة 7500 شيكل، والتوقيع على 20 ألف شيكل كفالة شخصية وطرف ثالث.

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كما اشترطت سلطات الاحتلال، الحبس المنزلى حتى 28 من الشهر الجارى، وإبعادهما عن مكان عملهما حتى الثانى عشر من الشهر المقبل، ومنعهما من الاتصال مع أى أحد ذُكر اسمه فى ملف التحقيق، ومنعهما من استخدام الهاتف وحواسيبهما الشخصية.