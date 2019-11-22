شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: مقتل 5 وإصابة 40 آخرون فى قصف إرهابى على حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد 5 مدنيين بينهم طفل وأصيب 40 آخرون بجروح، جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على عدد من أحياء مدينة حلب فى سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، قال مصدر فى قيادة شرطة حلب، إن التنظيمات المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالى الغربى لمدينة حلب واصلت اعتداءاتها بالقذائف على أحياء المدينة، حيث قضى جراء ذلك 4 مدنيين بينهم طفل نتيجة سقوط إحدى القذائف على سيارة كانت تقلهم فى حى الأعظمية.

وأشار المصدر، أن عدداً من القذائف طال أيضاً منازل الأهالى والجادات السكنية فى أحياء الجميلية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين، ما تسبب بمقتل شخص فى حين وصل عدد المدنيين الجرحى إلى 40 من الأحياء المستهدفة بالقذائف.

وقالت الوكالة إن الهجمات تسببت أيضا بوقوع أضرار كبيرة فى المنازل والممتلكات، وأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الرازى والجامعة لتلقى العلاج.

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وكان المصدر أشار فى وقت سابق، أمس الخميس، إلى مقتل شخص وإصابة 9 مدنيين بجروح نتيجة هجمات بقذائف على حيى الجميلية والأعظمية.