عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر تطلق خاصية حجب التعليقات لإعطاء المستخدم سيطرة أكبر

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت شركة تويتر اليوم الخميس إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.



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وهذه الخاصية التى اختبرت من قبل فى الولايات المتحدة وكندا واليابان تأتى فى إطار جهود تويتر لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعى أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت سوزان شيا مديرة إدارة المبيعات بتويتر إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التى يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة".

وسيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة. وقالت شيا إن بعض الناس لم يرغبوا فى إخفاء التعليقات خوفا من ردود انتقامية وأضافت أن الشركة مستمرة فى تلقى ردود الفعل على تجارب هذه الخاصية.