شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين فى انفجار عبوة أثناء تفكيكها شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، الخميس، بمقتل شخص ولإصابة أربعة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها شرقى بغداد.

ووفقا لقناة السومرية نيوز، قال المصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة أسفل دراجة نارية فى بغداد الجديدة شرقى العاصمة، انفجرت أثناء تفكيكها، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرون بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، ونقل الجثة إلى الطب الشرعى.

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يشار أن العاصمة بغداد، تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.