عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آبل تبحث عن مهندسين لتطوير برامج نظام ويندوز

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

تبحث شركة آبل عن مهندسي برمجيات لبناء الجيل القادم من تطبيقات الوسائط المتعددة لنظام ويندوز وذلك وفقًا لقائمة وظائف جديدة للشركة رصدها موقع (نيووين) Neowin المتخصص في أخبار مايكروسوفت.



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وكانت شركة آبل قد أزالت في إصدار (كاتالينا) Catalina في نظام (ماك أو إس) macOS تطبيق (آيتونز) iTunes ليحصل محله تطبيقات جديدة للموسيقى، والنشرات الصوتية، والتلفاز: Music، وPodcasts، وTV، ولكن هذه التغييرات لم تحدث مع تطبيق (آيتونز) المخصص لنظام ويندوز، الأمر الذي يجبر مستخدمي ويندوز 10 على استخدام الويب فقط للوصول إلى خدمات، مثل: (آبل تي في بلس) Apple TV+، و(آبل ميوزيك) Apple Music.

وبالنظر إلى أن تطبيقي (آيتونز)، و(آيكلاود) لنظام ويندوز قديمان، فيبدو أن آبل تسعى إلى تقديم تطبيقات جديدة لنظام ويندوز تحاكي تلك المتاحة لمستخدمي نظام (ماك أو إس) التابع لها.

وقالت آبل في الإعلان الوظيفي: يبحث فريق (تطبيقات الوسائط المتعددة) Media Apps عن مهندس برامج كبير مبدع للعمل على الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام ويندوز. سوف تساعد في بناء ميزات مبتكرة ستسعد ملايين العملاء حول العالم.